NGL.media: Працівники найбільшого в Україні дитбудинку понад три роки отримували зарплати й премії, хоча вихованців там не було

Працівники найбільшого дитячого будинку України «Сонечко», що розташований у Запоріжжі, отримували сотні мільйонів гривень з бюджету, хоча всіх дітей звідти евакуювали на Львівщину у перші тижні російського вторгнення.

Про це йдеться у розслідуванні NGL.media.

Так, за два з половиною роки на утримання порожнього дитбудинку пішло понад 230 мільйонів гривень. З цієї суми 212 мільйонів гривень було спрямовано саме на виплати персоналу.

Евакуйовувати дітей з дитбудинку почали лише в середині березня 2022 року. 13 дітей супроводжувала лише одна лікарка з 424 працівників. Із «Сонечка» вони переїхали до львівського будинку дитини «Мальви».

Загалом у березні 2022 року з «Сонечка» вивезли 178 дітей віком до шести років. Усі вони офіційно перебували на обліку у цьому дитбудинку, хоча фактично проживали на Львівщині.

Лікарка Ольга Ревченко досі залишається з дітьми, а інші співробітники установи залишилися у Запоріжжі «у простої» з 2022 по 2025 рік.

За словами ексзаступниці директорки запорізького будинку дитини Оксани Найдьонової, ці люди не працювали, але отримували дві третини своєї зарплати.

Загалом за майже три роки бюджет «Сонечка» склав 297 мільйонів гривень, з яких витратили 233 мільйони гривень.

Згідно з документами, які є у розпорядженні журналістів, лише за вересень 2024 року сума премій співробітникам склала понад 800 тисяч гривень. Додаткову оплату 11 працівників отримали з несподіваного приводу — на честь свята Різдва Богородиці. Принаймні такою зазначено причину преміювання.

Всього за той місяць майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше — сумарно 31 тисячу гривень — отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова. Вона також призначала премії більшості працівників.

Детальніше розповісти, за яким саме принципом нараховувалися ці кошти, Найдьонова відмовилася. Каже, що не пам’ятає деталей. З початку цього року жінка працює вже на іншій роботі.

Водночас усі витрати на евакуйованих вихованців лягли на плечі львівських закладів. Дітей забезпечували харчуванням, одягом і навіть ремонтували приміщення, де вони жили. Додатково допомагали благодійні фонди, зокрема «Щасливе сонечко».

У той самий час «Сонечко» в Запоріжжі продовжувало витрачати мільйони на комунальні послуги та власний персонал, який уже не працював із дітьми.

Наприкінці грудня 2024 року Запорізька ОВА оголосила про те, що будинок дитини «Сонечко» закриють. Частину його функціоналу передали Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Офіційно заклад закрили у червні 2025 року.