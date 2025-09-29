Bloomberg: Уряд Індії допомагає місцевій нафтопереробній компанії з часткою «Роснафти» відновлювати роботу в обхід санкції ЄС

Новини

Getty Images / «Бабель»

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, 49% якої належить російській «Роснафті», поступово відновлює роботу після того, як Європейський Союз увів проти неї санкції. Цьому сприяє індійський уряд.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Нафтова компанія тепер співпрацює з державними банками, зокрема зі State Bank of India, щоб проводити розрахунки у місцевій валюті. Інший індійський банк — UCO Bank — вже отримав схвалення уряду на роботу з Nayara і тепер має здійснювати міжнародні операції.

Робота компанії поступово нормалізується. Вона може не лише постачати пальне на понад 6 500 АЗС у країні, а й відновлювати експортні мережі, використовуючи плавучі сховища та власний флот, у тому числі судна під санкціями, свідчать дані Bloomberg із відстеження кораблів.

За словами урядового чиновника, компанія Hindustan Petroleum Corp. навіть збільшила закупівлі продукції Nayara. Наразі завод працює приблизно на 75% потужності, і цей показник зростає, зазначив один зі співрозмовників.

«Наш завод працює у звичному режимі, і ми активно забезпечуємо попит в Індії, — йдеться в заяві Nayara у понеділок. — Ми розглядаємо різні варіанти експорту після того, як закриємо внутрішні потреби».

Проте, як пише Bloomberg, проблеми все ще існують. Великі банки, як-от SBI, погоджуються проводити для Nayara лише платежі всередині Індії у рупіях і не працюють із міжнародними операціями, кажуть джерела.

За даними Kpler, у вересні Nayara планує вивезти близько 2,2 мільйона барелів нафтопродуктів — це менше ніж половина обсягів за той самий період торік, коли компанія ще мала доступ до західного ринку. Понад половину вантажів, які вже відправили з порту Вадінар цього місяця, стоїть без руху або пройшло перевалку з судна на судно біля Сохару в Омані.

Частину пального компанія тримає прямо на танкерах у морі. З кінця серпня щонайменше чотири такі судна біля Сохару отримали близько 130 тисяч тонн продукції, показують дані відстеження.

«Великий внутрішній попит на пальне в Індії добре підстраховує її нафтопереробників. Оскільки завод Nayara може повністю працювати на російській нафті, проблем із сировиною немає. А скорочення експорту можна компенсувати зменшенням обсягів виробництва і збільшенням постачання на внутрішній ринок», — пояснила Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights.

Щоб гарантувати майбутні поставки, компанія веде переговори з Саудівською Аравією та Іраком про відновлення закупівель, сказав співрозмовник. Nayara прагне переконати постачальників, що відсутність санкцій США означає відсутність серйозних ризиків, і розраховує відновити відвантаження протягом кількох тижнів.