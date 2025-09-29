У США сталася стрілянина у мормонській церкві — є загиблі та поранені, спалахнула пожежа

Новини

У церкві мормонів в американському штаті Мічиган озброєний чоловік влаштував стрілянину, унаслідок якої загинули та травмувалися віряни.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався 28 вересня у місті Гранд-Бланк. Озброєний чоловік спершу в’їхав на авто у двері мормонської церкви, а потім відкрив вогонь зі штурмової гвинтівки. Будівля церкви спалахнула.

За даними поліції, нападником виявився 40-річний колишній морський піхотинець США Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон. Він загинув під час перестрілки з поліцейськими.

Загалом жертвами стрілянини стали щонайменше 4 людини, ще 8 зазнали поранень.

На момент нападу у церкві були сотні людей. Деякі вважаються досі зниклими безвісти.