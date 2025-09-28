Новини

На Київщині через ворожу атаку постраждали 27 людей. Що відомо про руйнування

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

У Київській області через ворожу масовану атаку дронами і ракетами в ніч проти 28 вересня постраждали 27 людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Постраждалі отримують допомогу на місці, наразі невідомо, щоб когось госпіталізували.

Атака значно пошкодила житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. На Фастівщині надзвичайники загасили пожежу на підприємстві хлібзаводу та в приватному будинку.

На Білоцерківщині загасили пожежу в девʼятиповерховому будинку та приватному домоволодінні, також вогонь пошкодив шість автомобілів. На Обухівщині рятувальники затушили загорання в господарській будівлі та приватному гаражі.