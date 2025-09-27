США анулюють візу президенту Колумбії

Новини

Gustavo Petro / Facebook

США вирішили анулювати візу президента Колумбії Густаво Петро після того, як він 26 вересня вийшов на вулиці Нью-Йорка під час пропалестинської демонстрації та закликав американських солдатів не виконувати накази президента Дональда Трампа.

Про це написав Державний департамент США в Х.

«Ми анулюємо візу Петро через його безрозсудні та підбурливі дії», — йдеться в повідомленні.

Як пише Reuters, Петро, виступаючи перед натовпом пропалестинських протестувальників біля штаб-квартири ООН на Мангеттені, закликав створити глобальні збройні сили з пріоритетом звільнення палестинців, додавши: «Ці сили мають бути більшими, ніж сили Сполучених Штатів».

«Тому звідси, з Нью-Йорка, я прошу всіх солдатів армії Сполучених Штатів не наставляти зброю на людей. Не підкоряйтесь наказам Трампа. Підкоряйтесь наказам людяності», — сказав Петро.

Петро — запеклий противник війни Ізраїлю в Газі. Він розкритикував Трампа у своїй промові перед Генасамблеєю ООН 23 вересня, назвавши лідера США «співучасником геноциду» в Газі та закликавши до кримінального переслідування за ракетні атаки США на човни, які підозрювали в торгівлі наркотиками у водах Карибського басейну.