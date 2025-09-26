Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян

Новини

Олександр Косарєв / УНІАН

Російський пропагандист, телеведучий Тигран Кеосаян помер у віці 59 років.

Про це повідомила його дружина — пропагандистка, головна редакторка RT Маргарита Симоньян. На початку року вона писала, що Кеосаян пережив клінічну смерть і був у комі через хворе серце.

Тигран Кеосаян — російський телеведучий, відомий своїми прокремлівськими поглядами. Разом зі своєю дружиною він активно поширював пропагандистський наратив проти України.

ЄС, Канада, Велика Британія та Україна ввели проти нього санкції за підтримку війни та розпалювання ненависті.