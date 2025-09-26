Європейський виробник ракет MBDA може збільшити потужності для випуску Patriot

Новини

Європейський виробник ракет MBDA може збільшити виробничі потужності для випуску протиповітряних ракет Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо замовлення перевищать «певний поріг». Він також має необхідний технічний досвід для виробництва пускових установок для цієї системи.

Про це пише Reuters із посиланням на керуючого директора німецького підрозділу заводу Томаса Готтшильда.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія заклали основу для першого заводу з виробництва ракет Patriot у Європі. Вони підписали контракт на €5,1 мільярда на закупівлю до 1 000 ракет у спільного підприємства американського виробника Patriot Raytheon і MBDA.

Ракети вироблятимуть на новому заводі в Баварії, на півдні Німеччини. Його будівництво подвоїть світові виробничі потужності ракет PAC 2, які вдосконалені для перехоплення тактичних балістичних ракет.

«Ми йдемо за графіком. Ми плануємо розпочати виробництво наприкінці 2026 року, щоб забезпечити першу поставку на початку 2027 року», — сказав в інтерв’ю Томас Готтшильд.

Він не розкрив виробничу потужність, посилаючись на проблеми безпеки, але сказав, що завод зможе впоратися з додатковими замовленнями.

«Якщо замовлення перевищать певний поріг, ми також готові інвестувати в додаткові виробничі потужності», — сказав він.

На запитання, чи зможе MBDA в майбутньому будувати пускові установки Patriot, Готтшильд відповів, що компанія має технічний досвід, оскільки раніше керувала технічним обслуговуванням пускових установок.

«Ми можемо це зробити. Це лише питання промислової співпраці між нами та Raytheon — і побажань нашого клієнта Бундесверу або інших клієнтів, які замовляють виробництво пускових установок», — сказав він.