Сирський розповів про створення нового роду військ в ЗСУ — Безпілотні системи ППО

Новини

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

У Повітряних силах ЗСУ створюють новий рід військ — Безпілотні системи протиповітряної оборони.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

«Маю на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують «шахеди» з високою ефективністю — 70% і більше […]. Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами», — сказав головком.

Збройні сили вже застосовують дрони-перехоплювачі. Зараз створюють і нарощують підрозділи, оснащені ними, а також збільшують кількість радіолокаційних станцій.

Сирський додав, що для захисту українських міст від дронів, ЗСУ збільшують кількість бойових гелікоптерів, розглядають придбання легкомоторних літаків із кулеметами та продовжують роботу з підвищення якості радіоелектронної боротьби.