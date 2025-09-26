Туреччина і США уклали угоду в галузі ядерної енергетики

Новини

Alparslan Bayraktar / Х

Туреччина і США 25 вересня підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічної співпраці в цивільній ядерній сфері.

Про це повідомив турецький міністр енергетики Альпарслан Байрактар.

Документ у Білому домі підписали Байрактар і держсекретар США Марко Рубіо. Також поруч були президенти країн — Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган.

«Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить багаторічне та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки в галузі ядерної енергетики», — написав у Х турецький міністр.

Подробиці про угоду сторони не повідомляли. Проте, як пише медіа Turkiye today, США і Туреччина ведуть переговори про будівництво великих атомних електростанцій та малих модульних реакторів.