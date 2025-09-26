Росія вночі запустила по Україні 154 дрони. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 26 вересня російська армія атакувала Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів. Понад 80 із них – «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали безпілотники з Брянська, Орла та Міллерова.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За ніч ППО знешкодила 128 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 26 ударних БпЛА влучили в девʼяти місцях, в одному — впали уламки.