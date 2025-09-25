У Китаї за допомогою ШІ у фільмі замінили гей-пару на гетеросексуальну

Новини

Китай застосував інструменти штучного інтелекту, щоб замінити гомосексуальну пару на гетеросексуальну в австралійському фільмі жахів «Одне ціле».

Про це пише BBC.

Фільм режисера Майкла Шенкса за участю Дейва Франко та Елісон Брі у головних ролях показали на попередніх сеансах у китайських кінотеатрах 12 вересня.

У мережі поширювали скриншоти з показів, тож глядачі помітили зміни сцен сексуального характеру та приховування оголеностей.

Також у китайській версії прибрали кілька згадок про одностатеві стосунки, а в кадрі з гей-парою обличчя одного з чоловіків замінили на жіноче.

Глобальний дистрибʼютор стрічки, компанія Neon, засудив ці зміни та заявив, що не схвалює «несанкціонованого редагування» з боку китайського дистрибʼютора Hishow. Neon вимагає припинити прокат зміненої версії.

Раніше у Китаї, де не визнають одностатевих шлюбів і табуюють ЛГБТ-теми, вже цензурували відповідний контент. Наприклад, у сцені фільму «Оппенгеймер» за участю акторки Флоренс Пʼю штучний інтелект наклав чорну сукню на її оголене тіло.