У Китаї за допомогою ШІ у фільмі замінили гей-пару на гетеросексуальну
- Світлана Кравченко
Китай застосував інструменти штучного інтелекту, щоб замінити гомосексуальну пару на гетеросексуальну в австралійському фільмі жахів «Одне ціле».
Про це пише BBC.
Фільм режисера Майкла Шенкса за участю Дейва Франко та Елісон Брі у головних ролях показали на попередніх сеансах у китайських кінотеатрах 12 вересня.
У мережі поширювали скриншоти з показів, тож глядачі помітили зміни сцен сексуального характеру та приховування оголеностей.
Також у китайській версії прибрали кілька згадок про одностатеві стосунки, а в кадрі з гей-парою обличчя одного з чоловіків замінили на жіноче.
Глобальний дистрибʼютор стрічки, компанія Neon, засудив ці зміни та заявив, що не схвалює «несанкціонованого редагування» з боку китайського дистрибʼютора Hishow. Neon вимагає припинити прокат зміненої версії.
Раніше у Китаї, де не визнають одностатевих шлюбів і табуюють ЛГБТ-теми, вже цензурували відповідний контент. Наприклад, у сцені фільму «Оппенгеймер» за участю акторки Флоренс Пʼю штучний інтелект наклав чорну сукню на її оголене тіло.
