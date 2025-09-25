СБУ встановила особи генералів РФ, які командували бомбардуванням цивільних обʼєктів на Сумщині у 2022 році

Новини

Служба безпеки України заочно оголосила підозри пʼятьом російським генералам, які причетні до масованих атак на цивільну інфраструктуру Сумської області у березні 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про понад 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500 протягом 5—10 березня 2022 року. Внаслідок ударів загинули 15 жителів Сумської міської громади, серед яких були діти. П’ять мешканців громади зазнали поранень.

Також у регіоні були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі садки та оздоровчий комплекс.

Правоохоронці встановили, що наказ про авіаатаку на цивільні обʼєкти віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Удар він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

Також до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили:

командувача 6 армії ВПС і ППО Західного військового округу Росії (далі 6 армія РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецького;

начальника штабу — першого заступника командувача 6 армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова;

командувача 105 змішаної авіаційної дивізії 6 армії генерал-майора Дениса Кульшу;

командира 14 винищувального авіаполку 105 змішаної авіаційної дивізії 6 армії полковника Володимира Федосєєва.

За даними слідства, російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області. Тоді вони атакували понад 100 цивільних об’єктів України.

Загалом підозри у вчиненні воєнних злочинів заочно оголосили шістьом фігурантам. Тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.