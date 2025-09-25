Начальник Куп’янської МВА: Ситуація в Куп’янську критична

Новини

Ситуація в Купʼянську на Харківщині критична. Окрім ДРГ, які просочилися або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста та території громади.

Про це заявив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Ворог використовує танки, міномети, артилерію, РСЗВ і щодня скидає КАБи. Також росіяни активно застосовують FPV-дрони на оптоволокні, які неможливо придушити РЕБ, — вони чатують на людей і транспорт. Усі підходи та дороги всередині міста контролюють дрони противника.

У Купʼянську Сили оборони проводять контрдиверсійну операцію.

У місті повністю відсутня інфраструктура: немає ані енерго-, водо- і газопостачання, ані мобільного зв’язку.

Попри те, що місцева влада не має змоги завезти гуманітарну допомогу, станом на 25 вересня відомо про 680 цивільних на правобережжі Куп’янська та ще 1 660 на території громади, які відмовляються евакуюватися. Беседін наголосив, що присутність цивільних заважає Силам оборони працювати повною мірою.

Він розповів, що щодня вдається вивозити невелику кількість людей. Цього місяця евакуювали понад 200 цивільних.

Беседін наголосив, що в Харкові евакуйованим забезпечать усю необхідну підтримку. Там є безплатні місця для компактного проживання, передбачені виплати від міжнародних фондів у розмірі 10 500 гривень для кожного евакуйованого, працюють центр допомоги куп’янчанам і медичний центр.