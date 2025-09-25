Служба безпеки України затримала на Одещині керівництво «оновленої МСЕК» за підробку довідок

Новини

Служба безпеки України затримала на Одещині керівництво «оновленої МСЕК». За версією слідства, керівник і двоє посадовців торгували фіктивними медичними довідками.

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що за суми від $3 тисяч затримані фігуранти оформлювали безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань і далі встановлювали групу інвалідності.

Щоб масово виробляти підроблені медичні документи, організатор оборудки залучив членів експертної команди — головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

СБУ задокументувала, як вони отримали замовлення від щонайменше 50 «клієнтів», які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби. Співробітники Служби безпеки затримали всіх трьох фігурантів, коли їм передавали хабарі за підроблені медичні висновки.

Під час обшуків у затриманих виявили чорнові записи, особові справи призовників і смартфони з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та отриманні хабаря.

Усі фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що передувало

Наприкінці жовтня 2024 року в МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передувало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них працюватимуть експертні комісії, сформовані в кластерних і надкластерних лікарнях, а поняття «медико-соціальна експертиза» замінюють на термін «оцінювання повсякденного функціонування людини».