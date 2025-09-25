Reuters: Китайські експерти відвідували підприємство з виробництва безпілотників у РФ і брали участь у випробуваннях дронів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Інженери з Китаю відвідували Росію для проведення технічної розробки безпілотників на підприємстві, яке перебуває під санкціями Заходу.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова двох європейських чиновників.

За їхніми даними, з минулого року китайські експерти кілька разів відвідували російський оборонний завод «Купол». У цей час підприємство отримувало партії китайських ударних і розвідувальних безпілотників через російського посередника.

Раніше в Reuters повідомляли, що «Купол» налагодив виробництво дронів «Гарпія-3» у Китаї. Тепер стало відомо, що китайські інженери брали участь й у випробуваннях військових безпілотників на території Росії.

Група китайських експертів відвідала обʼєкти «Купола» в Іжевську для складання безпілотників та навчання персоналу компанії їх використанню. Потім вони побували на полігоні в Челябінській області РФ, де проходять випробування безпілотників.

Рахунки та накладні показують, що китайська компанія Sichuan AEE постачала дрони із системою захисту від радіоелектронного придушення. Сума контрактів сягала сотень тисяч доларів.

Ще одна китайська компанія Hunan Haotianyi постачала дрони HW52V, здатні виконувати розвідувальні та ударні завдання. Європейські джерела вважають, що фахівці цієї фірми теж брали участь у роботі на підприємстві «Купол».