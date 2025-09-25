Сили оборони збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку
- Ірина Перепечко
-
Сили оборони орієнтовно о 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збили російський літак Су-34.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цей Су-34 атакував Запоріжжя керованими авіабомбами.
- Су-34 здатні завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також атакувати повітряні цілі. Ці винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, зокрема щоб скидати КАБи.