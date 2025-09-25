Новини

Сили оборони збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Сили оборони орієнтовно о 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збили російський літак Су-34.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цей Су-34 атакував Запоріжжя керованими авіабомбами.