Трамп (знову) вмиває руки від війни в Україні. Світові медіа про російсько-українську війну 24 вересня

Сьогодні увага світових ЗМІ прикута до проукраїнських висловлювань Дональда Трампа на полях 80-ї Генеральної Асамблеї ООН. Він здивував багатьох заявою про те, що Київ може не просто виграти війну проти Росії, а й повернути кожен дюйм втраченої території. Втім, щодо того, чи справді американський президент раптово став палким прихильником України, медіа налаштовані скептично.

Politico пише, що така зміна риторики підбадьорює європейців, які витратили місяці на спроби переконати Трампа, що Путін несе за війну повну відповідальність. Це стало «чимось на зразок виправдання» їхніх власних зусиль. Водночас надія на будь-яку підтримку США, як і віра в обнадійливі слова Трампа, в Європі зникає — про це виданню сказали кілька офіційних осіб і дипломатів ЄС. CNN зазначає, що лідери країн-союзників України витратили вісім місяців на те, щоб втихомирити Трампа й налестити йому. Протягом наступних трьох років і чотирьох місяців — до кінця його президентського терміну — головним завданням буде зберегти його плюс-мінус у рамках поточних поглядів. Хоча це завдання, визнає медіа, майже неможливе.

Британське видання The Telegraph побачило в репліці Трампа радше погані новини. Замість обіцянок активнішої підтримки Україні чи більшого тиску на Росію Трамп перекладає відповідальність на Європу та НАТО. Єдине, що він готовий робити — продавати зброю союзникам, а це навряд чи змінить ситуацію. Спроба поставити себе в центр переговорів із Путіним навчила Трампа хіба що одному: завершити війну набагато складніше, ніж він думав. І, схоже, ентузіазм у нього згасає.

Про те, що Трамп, здається, вмиває руки від війни в Україні, розповідає й The Atlantic. Якщо раніше це загрожувало більше Україні, ніж Росії, то тепер він натякає, що піде і дозволить Європі робити все, що вона захоче. Наприклад, надіслати більше зброї Києву та збивати російські військові літаки в повітряному просторі НАТО. На думку видання, американському лідеру властива одна риса — погоджуватися з людиною, з якою він говорив останньою. Тож його слова можуть просто відображати нещодавні зустрічі з Зеленським та Макроном.

Імпровізований підземний ігровий центр у Херсоні — одне з небагатьох місць, де діти можуть безпечно спілкуватися одне з одним, розповідає The Guardian. Підвал, розташований у таємному місці в житловому районі, перетворили на прихисток для дітей у 2023 році, коли напади на місто посилились. На кілька годин там можна забути про війну. Коли вибухи стають надто гучними, вчителі плескають у долоні або вмикають музику, щоб заглушити шум. Ззовні лунають ворожі міномети, артилерія, а безпілотники літають туди-сюди через Дніпро, який єдиний відділяє місто від російських військ.

Майже чотири роки діти в Херсоні навчаються онлайн і фактично живуть в укриттях. Росія веде систематичну кампанію обстрілів міста безпілотниками для поширення терору серед жителів — її прозвали human safari. «Мій син запитує, чому не може виходити на вулицю, бо каже, що його можуть вбити як удома, так і надворі, різниці немає», — розповідає виданню Валентина, одна з матерів, яка відвідує центр.

Заклад працює в будні. Там збираються діти від одного року до пізнього підліткового віку. Молодші співають, малюють і бавляться в ігри, а старші дивляться телевізор або розмовляють із друзями. Психологи намагаються полегшити тривогу та проблеми зі сном дітей, а також такі стани, як аутизм, який, за їхніми словами, може стати складнішим для лікування через війну.

