Джерела «Бабеля»: Українська розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади у Криму. Отримали дані про викрадених дітей

Українська розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади у Криму. Кіберфахівці ГУР знову отримали повний доступ до всіх комп’ютерів і серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого півострова.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Після проникнення в систему вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних, зокрема службове листування «глави Крима» Сергія Аксьонова та робочу документацію і листування між міністерствами та службами окупаційного «уряду Криму».

Велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Розвідка отримала списки неповнолітніх, яких окупаційна влада вивезла до Криму та на територію РФ. Ідеться про анкетні дані дітей, дані на опікунів та місця їхнього проживання або навчання. Цю інформацію передали правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів щодо викрадених українських дітей.

Також ГУР отримав списки військовослужбовців Росії з персональними анкетними даними та інформацією про родичів, списки увʼязнених і загиблих, рішення про виплати «гробових», заяви солдатів з проханням виділити їм земельні ділянки на території Криму.

Окремі файли службового листування між міністерствами окупаційної влади Криму та документи про численні наради підтверджують факт дефіциту пально-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ.