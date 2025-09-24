Росія атакувала Україну понад 150 дронами. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч проти 24 вересня російська армія атакувала Україну 152 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Орієнтовно, 80 із них були саме Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 26 ударних БпЛА впали в семи місцях, у двох — зафіксували уламки.