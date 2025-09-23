В США затримали чоловіка, який світив лазерною указкою на гелікоптер Трампа

Новини

The White House

У США Секретна служба затримала чоловіка за підозрою у тому, що він світив лазерною указкою на вертоліт Marine One під час його відльоту від Білого дому з президентом Дональдом Трампом на борту.

Про це пише NBC News.

Інцидент стався ввечері 20 вересня після того, як офіцер Секретної служби Дієго Сант’яго побачив голого по пояс чоловіка, який «розмовляв сам із собою та голосно поводився» на проспекті Конституції, неподалік Еліпсу, згідно з матеріалами суду.

Коли офіцер підійшов до нього ближче та посвітив на нього ліхтариком, той у відповідь «направив і посвітив червоним лазерним променем в обличчя офіцера».

Після цього чоловік, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, спрямував промінь на Marine One, який летів низько над Еліпсом.

Сант’яго зазначив, що це становило «небезпеку для Marine One та всіх, хто був на борту», а дії чоловіка «створювали ризик тимчасової сліпоти та дезорієнтації пілота, особливо під час польоту на низькій висоті поруч з іншими вертольотами та монументом Вашингтона. Це поставило Marine One під загрозу зіткнення в повітрі», йдеться у матеріалах справи.

Офіцер затримав чоловіка на місці. Після цього підозрюваний «став на коліна та почав говорити щось на кшталт: “Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом”».

Слідчі повідомили, що у нього також був ніж із фіксованим лезом завдовжки 3 дюйми.

Під час допиту Вінклер підтвердив, що світив лазером на гелікоптер і зазначив, що не знав, що цього не можна робити. Як зазначає NBC News, наводити лазер на літальний апарат — це федеральний злочин, який карається до п’яти років ув’язнення та штрафом у $250 тисяч.