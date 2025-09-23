Садовий заявив, що прослушку в його кабінеті знайшли після того, як там побували Свириденко, Стефанчук та іноземні гості
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
«Бабель»
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що перед тим, як у його кабінеті знайшли прослушку, там були зустрічі з премʼєркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та низкою іноземних гостей.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».
За словами Садового, «жучок» знайшли в одному з телефонів на його робочому столі — у підставці, яка також є зарядним пристроєм.
«Я тим телефоном рідко користувався, але буквально за день-два перед тим, як це все стало публічним, спробував ним подзвонити, і він чомусь погано працював. Тому передав апарат нашим фахівцям, щоб вони подивилися, що там не так. Вони й виявили прослуховуючий пристрій. Я так розумію, що він працював саме на записування всього того, що обговорювалося в кабінеті», — сказав Садовий.
Мер Львова запевнив, що не переживає за те, що прослушка записала якісь конкретні розмови. Проте, за його словами, «є дуже багато запитань», адже буквально за останній місяць в кабінеті Садового була зустріч з премʼєр-міністеркою, двічі — зі спікером парламенту, а також багато перемовин з іноземними гостями.
«І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили», — наголосив Садовий.
Він зазначив, що поки що ніхто не може підтвердити, що було певне рішення суду, яке б дозволило прослуховувати його кабінет.
«Ви ж розумієте, що це режимний обʼєкт, тому треба було задіювати серйозні ресурси... Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються», — каже посадовець.
Справою займається Служба безпеки — пристрій опечатали й віддали на експертизу.
«Я все одно буду знати, хто це зробив і для чого; чи буде це публічно, чи буде це непублічно. Тому що в Україні неможливо сховати інформацію. Рано чи пізно хтось признається чи там десь ляпне язиком», — наголосив львівський міський голова.
- Про знайдену прослушку у своєму кабінеті Андрій Садовий заявив 17 вересня. Тоді він наголосив, що хоче, аби правоохоронці провели розслідування щодо знахідки.