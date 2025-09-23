РФ атакувала Україну трьома балістичними ракетами й понад 100 дронами

Новини

У ніч на 23 вересня російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 115 БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Орієнтовно, 60 із них були саме Shahed.

Про це звітують Повітряні сили.

Цього разу росіяни запускали повітряні цілі з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 103 ворожі БпЛА Shahed і «Гербера» та інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Ракети та ще 12 дронів влучили в 6 місцях, ще у 8 — впали уламки.