Як українці в окупації отримують через посередників дві пенсії одночасно. Світові медіа про війну 22 вересня

Успішні українські контрактаки на Сумщині — нечасте явище з обмеженим результатом, але зі значним символічним ефектом, йдеться в репортажі The New York Times. Медіа пише про українського піхотинця, що провів в окопі 22 дні. Кожна спроба піднятись і просунутися до окупованого Росією села, каже він, здавалася йому поїздкою в один кінець. «Постійний мінометний обстріл. Безпілотники літають над головою», — розказує виданню військовий з позивним «Князь». Після місяця боїв підрозділ Князя звільнив село Кіндратівку. І нехай у ньому всього кількох вулиць, і це одне з двох сіл в області, які Сили оборони відбили цього літа, — такі здобутки все-таки мають велике значення для Києва.

Повернення невеликих районів Сумської області допомагає Україні протистояти наративу Москви про те, що російський наступ не зупинити і що Київ має погодитися на мирну угоду зараз, навіть якщо це означає відмову від територій. Прогрес Москви в Сумській області загальмувався настільки, що вона облишила наміри просуватись і перекидає війська із цього району на інші фронти, кажуть аналітики ― зокрема в східну частину Донецької області, де росіяни намагаються оточити кілька ключових міст. NYT зазначає, що українські підрозділи, включно з десантниками, застосовують тактику малих груп і удари безпілотників, уникаючи великих штурмів через постійне спостереження й авіаудари противника. Втім, росіяни все ще мають значну вогневу перевагу: їхні керовані бомби знищують будинки й укріплення військових. Москва використовує їх як для знищення оборони перед атакою, так і для придушення українських наступальних дій, перш ніж вони зможуть завоювати позиції.

Про те, як українці в окупації отримують пенсії одночасно від Києва та Москви і як на цьому наживаютьcя посередники, пише німецьке видання Der Spiegel. Через війну багато пенсіонерів не можуть самостійно поновити документи або поїхати на підконтрольну Україні територію. Тому їм допомагають родичі, правозахисники або посередники, і ці останні беруть від 25 до 40 відсотків пенсії за послуги. Гроші спочатку надходять на український рахунок, потім конвертуються в криптовалюту і переказуються через російський банк на карту в окупованому регіоні. Притому пенсіонери втрачають ще 13–17 відсотків через обмін гривень на рублі.

Міжнародне право прямо не регулює, хто зобовʼязаний виплачувати пенсії на окупованій території. Окупанти, очевидно, не проти, що українські гроші течуть у їхню економіку, тож дозволяють спекулянтам робити все, що тим заманеться. Такий бізнес процвітає буквально за дверима квартири маріупольчанки Олени Олександрівни. Вона розповіла виданню, що в будинку, де вона мешкає, хтось керує офісом. «Там завжди черги, — скаржиться жінка, — а ліфт зайнятий». Чоловіки і жінки, що чекають на сходах, хочуть отримувати свої пенсії від Пенсійного фонду України, і щоб виплачували їх у російських рублях, пояснює вона. За певну плату їм можуть у цьому допомогти.

За підрахунками Олени Олександрівни, 60 відсотків її знайомих отримують дві пенсії. Втім, незважаючи на подвійні виплати, заздрити навряд чи варто, підсумовує Der Spiegel. На окупованих територіях ціни на продукти харчування, ліки, а нещодавно навіть на питну воду зросли, а рівень медичного обслуговування жалюгідний. Навіть півтори чи дві невеликі пенсії мало що тут змінять.

