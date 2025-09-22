Хрещатик перекриватимуть щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання

Новини

Вулицю Хрещатик у Києві перекриватимуть щодня о 09:00 на час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Він каже, що Хрещатик почнуть перекривати до кінця тижня, він вже готує таке розпорядження.

Відповідні вказівки отримають патрульна поліція, Центр організації дорожнього руху, департамент транспорту та підрозділи, які відповідають за комунікації в громаді.

«Хрещатик — серце столиці. А столиця — серце і приклад для всієї України. Чекаю не розуміння, а поваги до тих, хто віддав життя за наше життя», — написав Ткаченко.