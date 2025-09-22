У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових «Імпульс». Для чого вона

Новини

У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових «Імпульс». Вона дозволяє «без паперів, швидко і прозоро» отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, «Імпульс» — це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині.

Міністр оборони каже, що з появою «Імпульсу» військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та можуть швидко генерувати накази й інші документи.

А вищому керівництву ця система обліку допоможе ухвалювати управлінські рішення на підставі чітких прозорих даних по кожній частині.

Першими «Імпульс» вже почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями ця система запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

У майбутньому «Імпульс» планують інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових «Армія+», Медичною інформаційною системою тощо. Шмигаль каже, що це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.