Збій телефонної мережі в Австралії призвів до загибелі людей

У австралійського телекомунікаційного гіганта Optus 18 вересня стався масштабний збій. Тоді сотні людей з більшої частини країни не могли додзвонитися до служб екстреної допомоги протягом 13 годин.

Про це пише BBC.

Жителі країни здійснили понад 600 невдалих дзвінків до служб екстреної допомоги. Однак, за словами Австралійського управління звʼязку та медіа, Optus чекала 40 годин, щоб повідомити громадськість про інцидент, а також не повідомляла регуляторні органи, доки не розвʼязала проблему, а це суперечить стандартній практиці.

На пресконференції керівник Optus Стівен Ру звинуватив у збоях технічну несправність, виявлену під час оновлення мережі. Він сказав, що перевірки, проведені після відновлення послуг, підтвердили смерть трьох людей, серед яких немовля. Однак поліція згодом заявила, що збій мережі «навряд чи» був причиною цього випадку. Влада штату Західна Австралія також стверджує, що, на їхню думку, ще одна людина також померла через збій у системі.

На вихідних Ру заявив, що компанія не знала про інцидент протягом 13 годин. Кілька клієнтів намагалися повідомити Optus, що його мережа не працює, але скарги не передали на розгляд або розглянули неналежним чином.

Національний регулятор раніше встановив, що Optus не надав доступ до послуг екстреного виклику 2 145 людям під час відключення електроенергії у 2023 році, а потім не перевірив стан 369 постраждалих. Тоді на компанію наклали штрафи на понад $8 мільйонів.

Австралійські чиновники пообіцяли, що телекомунікаційний гігант зіткнеться зі «значними наслідками». Розслідування тривають.