«Постачали росіянам українські SIM-картки для дронів-камікадзе». СБУ затримала на Київщині двох чоловіків.

Новини

Служба безпеки України на Київщині затримала двох чоловіків, які, за версією слідства, постачали росіянам українські SIM-картки для дронів-камікадзе.

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки називає затриманих агентами російської ФСБ. За версією слідства, українські SIM-картки у дронах-камікадзе, які атакували Україну, покращували їхній зв’язок і навігацію.

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти купували українські «сімки», для конспірації направляли їх спільникам у Євросоюзі.

Звідти мобільні картки надсилали до РФ. А саме — до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва БпЛА.

СБУ каже, що окрім поставок SIM-карт, фігуранти також мали завдання вербувати працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів знайшли підготовлені до «трафіку» в Росію мобільні картки.

Затриманих фігурантів, один з яких виявився колишнім правоохоронцем, підозрюють у держзраді. Зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.