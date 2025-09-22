РФ атакувала Запоріжжя щонайменше 5 авіабомбами — є загиблі

Новини

Російська армія в ніч проти 22 вересня атакувала Запоріжжя щонайменше 5 авіабомбами. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Одразу після ударів було відомо про двох загиблих, проте рятувальники дістали з-під завалів повністю зруйнованого будинку тіло 75-річної жінки. Так кількість жертв збільшилася до трьох.

Також відомо про ще двох поранених, один із них — у тяжкому стані.

Ворог поцілив в обʼєкт цивільної інфраструктури — виникла пожежа. Атака пошкодила 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення та автівки.

Фахівці районних адміністрацій уже обстежують територію, щоб зафіксувати всі пошкодження. Комунальні служби почали закривати вибиті вікна OSB-плитами в житлових будинках.