Китайську журналістку, яка першою розповіла про COVID-19 в Ухані, знову засудили

Китайську журналістку Чжан Чжань, яку засудили до чотирьох років в’язниці за документування початкових етапів спалаху COVID-19 в епіцентрі пандемії, 19 вересня засудили ще до чотирьох років ув’язнення.

Про це повідомила менеджер з адвокації RSF Александра Бєляковська в соцмережі Х.

Чжань засудили за обвинуваченням у «провокуванні сварок і створенні проблем» у Китаї. Таке саме звинувачення їй оголосили в грудні 2020 року, після того як вона опублікувала свої репортажі з міста Ухань про раннє поширення коронавірусу.

«Спочатку її увʼязнили за репортажі про COVID-19, а потім знову заарештували за висвітлення порушень прав людини. Дипломатам заборонили бути присутніми на її суді, а всі подробиці були приховані. Її переслідування має припинитися», — йдеться в пості Бєляковської.

Як зазначає Reuters, Чжань заарештували після кількох місяців публікацій, зокрема, відео з переповнених лікарень і порожніх вулиць — і це була значно похмуріша картина початкових етапів хвороби, ніж подавали офіційно. Її тодішній адвокат Жень Цюаньню заявив, що Чжань вважала себе «жертвою переслідувань за реалізацію свободи слова».

Вона оголосила голодування вже наступного місяця після арешту. За словами її адвокатів, поліція тоді зв’язала їй руки і годувала примусово через трубку.

Чжань звільнили в травні 2024 року, але через три місяці знову затримали, а згодом офіційно заарештували й помістили в шанхайський ізолятор Пудун.

За словами організації, новий вирок пов’язаний з її репортажами про порушення прав людини в Китаї. Її колишній адвокат Жень написав у X, що нові обвинувачення ґрунтувалися на коментарях Чжан на закордонних сайтах і що її не можна визнавати винною.

Китайська влада ніколи публічно не уточнювала, які саме дії інкримінували Чжан.