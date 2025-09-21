Росія атакувала Україну понад 50 дронами. Були влучання
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
У ніч на 21 вересня російська армія атакувала Україну 54 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Близько 30 із них — Shahed.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу росіяни запускали безпілотники з таких російських напрямків, як Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська ППО знешкодила 33 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 21 ударний безпілотник влучив у 8 місцях.