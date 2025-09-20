Зеленський анонсував створення штурмових військ в Україні

Новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом в Україні юридично зʼявляться штурмові війська.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає «Суспільне».

Президент наголосив, що штурмові батальйони і полки, які зʼявились у 2025 році, показали «хороший результат».

Проте російські війська вирішили скопіювати цю систему — це сприяло рішенню вивести штурмові війська в юридичну площину. За словами Зеленського, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення.

«Будемо зараз робити окремі штурмові війська, ухвалено це рішення. Зараз все готується, і я думаю, десь тиждень — десять днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська з дроновою складовою, з усім іншим. Авжеж, вони працюють сьогодні разом, штурмові полки з ДШВ виконують спільні завдання», — заявив глава держави.