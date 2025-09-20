Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться на полях Генасамблеї ООН, яка відбудеться 21—24 вересня в Нью-Йорку.

Про це Зеленський заявив на зустрічі із журналістами, передає Інтерфакс-Україна.

За словами президента України, у США в нього запланованр низку двосторонніх переговорів, зустрічі з бізнесом, обговорення сфери технологій та оборонки, а також зустріч із президентом США.

Зеленський наголосив, що хотів би почути від Дональда Трампа сигнали щодо гарантій безпеки для України та подальших санкцій проти Росії.

«Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова Європа, — з урахуванням, що США будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів, з європейцями, з американцями... Я б хотів отримати для себе саме ці сигнали: наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки від усіх партнерів будуть такі, як нам потрібно», — наголосив Володимир Зеленський.

Також у Нью-Йорку можлива окрема зустріч перших леді України і США Олени Зеленської та Меланії Трамп. Очікується, що зустріч буде присвячена гуманітарним питанням, зокрема темі повернення українських дітей.

Крім того, Україна розраховує на проведення саміту щодо повернення українських дітей, викрадених росіянами. У ньому готові взяти участь 38 делегацій.

Також, за словами президента, на Генасамблеї ООН відбудеться п’ятий саміт міжнародної «Кримської платформи» — Україна розраховує на участь у ньому приблизно 30 країн.