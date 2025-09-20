Кабмін розглянув петицію про заборону друку і продажу російськомовних книжок

Новини

Creative Commons / Pixabay

Уряд розглянув електронну петицію про заборону друку і розповсюдження російськомовних книжок на правовому рівні.

Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів.

Ініціатор пропозиції — письменник і військовий Ігор Снятинчук — закликав Кабмін внести такі зміни в законодавство:

обмежити друковані та електронні видання російською мовою, не більше ніж 0,01% від загального накладу;

заборонити поширення російськомовних видань на території України та на міжнародних книжкових ярмарках від імені України;

заборонити видавати й перевидавати твори російських авторів, а також країн — союзників держави-агресора;

запровадити штрафи й посилити контроль за діяльністю видавництв і друкарень;

ввести експертну перевірку книжкової продукції на наявність пропаганди та проросійських поглядів авторів.

На це в уряді відповіли, що законодавство вже передбачає низку заборон.

Так, відповідно до Закону «Про видавничу справу» на території України заборонено розповсюджувати книжки, які мають походження з Росії, Білорусі чи тимчасово окупованих територій.

Також забороняється розповсюдження книжок авторів, які після 1991 року були громадянами держави-агресора. Окремо діє Реєстр видань антиукраїнського змісту, а також перелік продукції, виданої російською мовою, що може бути дозволена до поширення після перевірки.

За незаконний обіг такої літератури діють адміністративно-господарські штрафи — від двох до десяти мінімальних заробітних плат.

Уряд також нагадав, що закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає, що щонайменше половина всіх книжок, виданих упродовж року, мають бути українською мовою. Те саме стосується асортименту книгарень: у продажу має бути не менш як 50% україномовних видань.

Кабмін зазначає, що зміни в законодавстві можливі тільки після консультації з експертами «з огляду на наведені вище обмеження та вимоги для книговидавничої галузі».

Водночас там визнали суспільну важливість питання, тому доручили профільним відомствам додатково опрацювати це питання. Про результати обіцяють повідомити пізніше.