Росіяни вночі масовано атакували Україну дронами і ракетами. Де фіксують наслідки

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram / «Бабель»

У ніч проти суботи, 20 вересня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними дронами і ракетами. Вибухи лунали в кількох регіонах.

Про наслідки обстрілів звітують в обласних військових адміністраціях і ДСНС.

Найбільше постраждала Дніпропетровщина — там загинула одна людина, ще 26 зазнали поранень. У Дніпрі та районі понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Виникли пожежі. У Павлограді пошкоджене підприємство.

Про жертву російської атаки цієї ночі повідомили і на Хмельниччині. У Дунаєвецькій громаді під час гасіння пожежі одного з будинків виявили тіло загиблого 46-річного чоловіка.

Двоє місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу. У регіоні зруйновано два будинки, пошкоджено близько 20 житлових споруд.

Наслідки ворожої атаки фіксують і в Київській області. У Бориспільському, Обухівському та Бучанському районах пошкоджені гаражі, приватні будинки, автівки.

Миколаївщину ворог обстріляв балістикою та ударними БпЛА. Під атакою була промислова інфраструктура Миколаєва, ферма в Снігурівській громаді, приватні будинки та цивільні автівки.

Внаслідок атаки РФ на Одещині зайнялося складське приміщення фермерського господарства, зруйнований склад будівлі із сільськогосподарською технікою.