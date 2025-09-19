В Україні судитимуть чотирьох російських командирів, причетних до масованого обстрілу Харкова в лютому 2022 року. Тоді загинули 8 людей

Новини

Прокурори передали до суду справу стосовно вищого командування РФ, яке організувало атаку на Харків 28 лютого 2022 року, внаслідок якої вісім людей загинули й одна людина зазнала поранень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, того дня росіяни здійснили по цивільних обʼєктах Шевченківського району Харкова умисні цілеспрямовані удари уламково-фугасними касетними реактивними снарядами з РСЗВ «Смерч». Серед загиблих мешканців — 17-річний хлопець.

Також атака пошкодила низку багатоповерхових будинків, школу та дитячий садок. За висновками експертів, збитки становлять приблизно 15,2 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили причетних до цього воєнного злочину — це підрозділи угруповання військ «Запад», сформованого на основі Західного військового округу Збройних сил РФ.

Встановлено, що обстріл з РСЗВ «Смерч» підготував керівник групи вогневого та ядерного ураження штабу угрупування військ «Запад» — заступник начальника штабу армії РФ Шалва Кулієв.

Затвердили рішення генерал-полковник Олександр Журавльов та його перший заступник — генерал-лейтенант Олексій Завізьон.

«Розуміючи, що удар призведе до великої кількості жертв серед мирного населення, полковник — командир 79 гвардійської реактивної артилерійської бригади ЗВО Євгеній Геращенко все одно віддав наказ на здійснення цієї атаки по Харкову», — додали в прокуратурі.

Усіх чотирьох обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством та вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує довічне позбавлення волі.