Навіщо фарбувати корів під зебру та яка улюблена піца в ящірок. У США нагородили лауреатів Шнобелівської премії

Новини

У Бостонському університеті 18 вересня пройшла церемонія вручення Шнобелівської премії — пародії на Нобелівську премію, яку вручають за досягнення, що «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Про лауреатів премії йдеться на сайті журналу Annals of Improbable Research.

Дослідники зі США та Ізраїлю отримали премію у галузі хімії завдяки своєму проєкту, у якому перевіряли, чи може тефлон — пластикове антипригарне покриття, яке зазвичай використовують у каструлях і сковорідках — стати засобом для «наповнення» їжі без додавання калорій.

Ідея полягала в тому, що цей матеріал мав би проходити крізь травну систему та просто «виходити назовні».

Команда з Японії здобула премію з біології, продемонструвавши, що фарбування корів у чорні та білі смуги вдвічі зменшує кількість укусів мух, що може стати альтернативою використанню пестицидів.

Науковці зазначили, що мух до тварин можуть приваблювати запах, форма, рух, колір, а також через те, як ті поляризують світло — чого, власне, і досягають чорні й білі смуги.

Тим часом переважно італійська команда отримала премію з фізики за дослідження того, на якому саме етапі приготування соус cacio e pepe починає ставати грудкуватим і розшаровуватися — та як цього можна уникнути.

Група науковців з Нігерії, Того, Італії та Франції також здобула нагороду в галузі харчування за відкриття, що райдужні ящірки в Того віддають перевагу піці «чотири сири» перед іншими видами.

Нагорода у сфері педіатрії дісталася двом американським лікарям, які зʼясували, що вживання матірʼя часнику робить її грудне молоко «часниковим» на запах — і, що цікаво, немовлятам це навіть більше подобається.

Шнобелівська премія миру була присуджена за відкриття, що вживання алкоголю може покращувати здатність людини говорити іноземною мовою, зокрема нідерландською. Премія з авіації дісталася за дослідження, яке показало, що алкоголь погіршує здатність фруктових кажанів літати та користуватися ехолокацією.

Нагороду в галузі психології отримали вчені, які дослідили, що відбувається, коли ви кажете нарцисам або будь-кому іншому, що вони розумні. Премію з інженерії отримали індійські вчені за аналіз із точки зору інженерного дизайну, як неприємний запах взуття впливає на досвід користування взуттєвою полицею.

Літературну премію посмертно отримав Вільям Бін, медичний історик, який протягом 35 років відстежував швидкість росту одного зі своїх нігтів і публікував численні дослідження з цього приводу.

Що таке Шнобелівська премія

Шнобелівська (або Ігнобельська) премія — пародія на престижну міжнародну Нобелівську премію. Назва премії походить від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською мовою її також іноді називають «Антинобелівська премія». Її вручають за досягнення, які «спочатку викликають сміх, а потім роздуми».

Премію заснував Марк Абрагамс і гумористичний журнал Annals of Improbable Research («Аннали неймовірних досліджень»). З 1999 року Шнобелівську премію вручають у десяти галузях — частина номінацій збігається з нобелівськими, а решту оголошують щороку окремо.