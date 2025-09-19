Низка компаній з ЄС і США інвестують понад $100 млн в українські оборонні технології

Новини

Кілька компаній з ЄС і США готові інвестувати понад $100 мільйонів в українські оборонні технології.

Про це за результатами Defense Tech Valley 2025 повідомив оборонний кластер Brave1.

На Defense Tech Valley 2025 зібралися понад 5 000 учасників, серед них 1 500 гостей з більш ніж 50 країн світу. Подію відвідали 300 інвесторів, які особисто переконалися у важливості українських технологій.

За результатами зустрічі NUNC Capital (Нідерланди) оголосила, що надасть €20 мільйонів на масштабування перспективних оборонних компаній в Україні.

Фонд Verne Capital (Німеччина) інвестує €25 мільйонів в українські оборонні інновації, а фонд Varangians (Швеція) оголосив про масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої незабаром розкриють.

Oedipus INC невдовзі оголосять про співпрацю з українським defense tech, а Swarmer, який розробляє технологію «рою дронів», залучив $15 мільйонів від американських інвестиційних фондів на чолі з Broadband Capital Investments.