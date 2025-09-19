Британська розвідка запускає власний портал у даркнеті. Навіщо

Новини

Британська зовнішня розвідка MI6 запускає платформу безпечного обміну повідомленнями Silent Courier у даркнеті.

Про це пише BBC.

Міністерство закордонних справ, якому підпорядковується MI6, заявило, що платформа має на меті зміцнити національну безпеку, полегшивши розвідувальним службам вербування.

«Оскільки світ змінюється, а загрози, з якими ми стикаємося, множаться, ми повинні забезпечити, щоб Велика Британія завжди була на крок попереду наших супротивників [...] Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Великої Британії — у Росії та по всьому світу», — заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер.

Будь-хто, хто хоче безпечно зв’язатися з Великою Британією з конфіденційною інформацією, що стосується тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможе отримати доступ до порталу з 19 вересня. Інструкції з користування порталом будуть загальнодоступні на підтвердженому каналі MI6 в ютубі. Користувачам рекомендується отримувати до нього доступ через надійні VPN і не пов’язані з ними самими пристрої.

Цей запуск аналогічний заходам Центрального розвідувального управління США. У 2023 році американське відомство публікувало відео в соціальних мережах для виявлення потенційних російських шпигунів. Перед цим ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї, після того як Міністерство державної безпеки Пекіну викрило їхні звʼязки з даркнетом.