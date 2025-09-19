Північна Корея представила нові ударні безпілотники

Новини

KCNA

Лідер КНДР Кім Чен Ин проінспектував випробування тактичних ударних безпілотників серії «Кумсон». Північна Корея продемонструвала їх вперше.

Про це повідомило північнокорейське державне медіа KCNA.

Кім заявив, що розвиток штучного інтелекту та операційних можливостей дронів має бути головним пріоритетом у модернізації збройних сил. Він закликав сфокусувати зусилля на швидкому розвитку технологій ШІ та розширенні серійних виробничих потужностей.

У березні КНДР вже провела випробування дронів-камікадзе, оснащених технологією штучного інтелекту. Країна зосередилася на розробці БпЛА після того, як відправила війська для підтримки Росії у війні проти України.