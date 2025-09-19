Росія вночі запустила по Україні десятки дронів. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 19 вересня війська РФ запустили для атаки на Україну 86 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з напрямків: Курськ, Шаталово, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 71 ворожий БпЛА на півночі, сході та в центрі країни.

15 ударних БпЛА влучили в шести місцях. Ще у двох — впали уламки.