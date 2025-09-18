Meta представила перші розумні окуляри Ray-Ban з екраном, вбудованим в лінзу

Новини

Компанія Meta представила Ray-Ban Display — окуляри з вбудованим кольоровим дисплеєм у правій лінзі.

Про це йдеться у блозі компанії.

Цей дисплей дозволяє читати й надсилати повідомлення, знімати та переглядати фото й відео, дивитися Reels в Instagram та здійснювати відеодзвінки, під час яких користувач бачить співрозмовника. До того ж він відображає навігацію, субтитри й переклади в реальному часі, а також інформацію про музику і відповіді Meta AI.

Користувачі зможуть керувати окулярами через браслет Neural Band, який зчитує сигнали мʼязів. Як і в попередніх моделях, окулярами можна керувати голосом.

Окуляри обладнані 12 Мп камерою з підтримкою 3K відео та трикратним цифровим зумом, двома динаміками й шістьма мікрофонами. Батарея тримає до шести годин, а з кейсом — до 24 годин.

Модель буде доступна у США з 30 вересня за $799, у двох кольорах, в інших країнах — на початку 2026 року.

Компанія представила також ще дві моделі окулярів: Meta Ray-Ban Gen 2 і Oakley Meta Vanguard. Вони оснащені камерою, мікрофоном, навушниками і дозволяють спілкуватися зі штучним інтелектом голосом, але в них, на відміну від Meta Ray-Ban Display, немає екрану.

Окуляри Meta Ray-Ban Gen 2 вже доступні в продажу і коштують від $349. Продаж Oakley Meta Vanguard розпочнеться 21 жовтня, ціна — $499.