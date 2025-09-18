Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів. Це послаблює інструменти для антикорупційної журналістики

Новини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11533, який фактично обмежує доступ до даних у низці публічних електронних реєстрів. Ідеться про закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів».

Ось які зміни вводить закон № 11533:

у публічних реєстрах замість точної адреси можна буде зазначати лише область;

кадастрові номери земельних ділянок приховають з відкритого доступу на час воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування. А інформацію про те, хто переглядав дані щодо власників чи користувачів земельної ділянки, під час воєнного стану та впродовж трьох років після нього можна отримати лише за офіційним запитом слідчого в межах кримінального провадження або за запитом керівника чи його заступника з визначених законом правоохоронних органів;

окремі юридичні особи можуть вказувати будь-яку контактну адресу, зокрема ту, на яку отримують документи від державних органів, необовʼязково фактичну;

можуть обмежити доступ до інформації про обʼєкти інтелектуальної власності, пов’язанізі сферою національної безпеки й оборони.

У пояснювальній записці йдеться про те, що державні реєстри — Реєстр речових прав, Державний земельний кадастр (ДЗК) та Реєстри прав інтелектуальної власності — містять повні відомості про майно і землі оборонних підприємств. Завдяки таким відкритим даним ворог може визначати цілі для повітряних атак на оборонні підприємства — і такі атаки вже неодноразово відбувалися.

Проте, як пояснює громадська організація Transparency International Ukraine, віднині стане важче моніторити майно учасників конкурсів на топпосади та виявляти приховану нерухомість. Загалом цей закон послабив інструменти для антикорупційної журналістики, викривачів, громадянського суспільства.

«А це значить, що недоброчесні особи отримали нову лазівку для приховування активів та уникнення громадського контролю», — резюмує Transparency International Ukraine.