Сенат Польщі підтримав законопроєкт про допомогу українцям без поправок

Польський Сенат 17 вересня ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. Він продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але водночас визначає нові вимоги для отримання грошової допомоги «800 плюс».

Про це пише «Польське радіо».

Законопроєкт підтримали 57 сенаторів, проти проголосували 32.

Норми підготували після того, як президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик сподівається, що президент підпише закон у нинішній редакції.

За його словами, позиції збігаються в питаннях охорони здоровʼя, легального перебування іноземців, доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат.

«Є радше дискусія про те, як саме це можна зробити, щоб воно справді працювало», — зазначив Дущик.

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде повʼязане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Ідеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Що передувало

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 серпня наклав вето на законопроєкт про виплати ій безкоштовне медобслуговування для безробітних українців. Він заявив, що допомогу мають надавати лише біженцям, які зобовʼязуються працювати в Польщі.

Законопроєкт передбачав продовження тимчасового захисту для громадян України, які тікають від війни, до 4 березня 2026 року. Крім того, у ньому уточнили умови для виплати допомоги «800 плюс», щоб її могли отримувати й діти, які закінчили середню школу до досягнення 18-річчя та виконують обов’язок з навчання, відвідуючи ЗВО або кваліфікаційні професійні курси.