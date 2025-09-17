Уряд розширив програму «Пакунок школяра» — тепер першокласники отримають книжки
Автор:
- Світлана Кравченко
Дата:
-
Unsplash
Уряд 17 вересня розширив державну програму «Пакунок школяра».
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.
Так, з 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде на підручники та українську й світову літературу.
Раніше «Пакунок школяра» містив лише одяг, взуття і канцелярію.
- «Пакунок школяра» — це одноразова виплата від держави на кожну дитину, яка цьогоріч іде в перший клас. Сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень, які можна витратити для підготовки до школи: на канцелярію, одяг і взуття.
- «Пакунок школяра» можна отримати через портал «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Як отримати виплату онлайн
Якщо вашу дитину зараховано до першого класу — ви отримаєте сповіщення в «Дії». Далі для отримання державної допомоги потрібно:
- обрати розділ «Сервіси», у ньому — «Допомога від держави», далі — «Пакунок школяра»;
- обрати дитину-першокласника;
- перейти до оформлення заяви про допомогу;
- обрати «Дія.Картку» для зарахування грошей. Якщо її ще немає — відкрийте в банку-партнері;
- перевірити дані в заяві та підтвердити її «Дія.Підписом».
Заявки на оформлення «Пакунка школяра» приймають до 15 листопада 2025 року.