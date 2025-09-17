Уряд розширив програму «Пакунок школяра» — тепер першокласники отримають книжки

Новини

Уряд 17 вересня розширив державну програму «Пакунок школяра».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Так, з 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде на підручники та українську й світову літературу.

Раніше «Пакунок школяра» містив лише одяг, взуття і канцелярію.

«Пакунок школяра» — це одноразова виплата від держави на кожну дитину, яка цьогоріч іде в перший клас. Сума грошової допомоги становить 5 тисяч гривень, які можна витратити для підготовки до школи: на канцелярію, одяг і взуття.

«Пакунок школяра» можна отримати через портал «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як отримати виплату онлайн

Якщо вашу дитину зараховано до першого класу — ви отримаєте сповіщення в «Дії». Далі для отримання державної допомоги потрібно:

обрати розділ «Сервіси», у ньому — «Допомога від держави», далі — «Пакунок школяра»;

обрати дитину-першокласника;

перейти до оформлення заяви про допомогу;

обрати «Дія.Картку» для зарахування грошей. Якщо її ще немає — відкрийте в банку-партнері;

перевірити дані в заяві та підтвердити її «Дія.Підписом».

Заявки на оформлення «Пакунка школяра» приймають до 15 листопада 2025 року.