Уряд розширив програму «Пакунок школяра» — тепер першокласники отримають книжки

Світлана Кравченко
Уряд 17 вересня розширив державну програму «Пакунок школяра».

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Так, з 1 жовтня витрачати одноразову допомогу можна буде на підручники та українську й світову літературу.

Раніше «Пакунок школяра» містив лише одяг, взуття і канцелярію.

Як отримати виплату онлайн

Якщо вашу дитину зараховано до першого класу — ви отримаєте сповіщення в «Дії». Далі для отримання державної допомоги потрібно:

Заявки на оформлення «Пакунка школяра» приймають до 15 листопада 2025 року.