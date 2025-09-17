В Україні заочно засудили генерала Росгвардії, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсону
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
СБУ
До 15 років позбавлення волі заочно засудили російського генерала-полковника, командувача Уральського округу військ Росгвардії Володимира Спиридонова.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, на початку повномасштабної війни російський Спиридонов брав участь у захопленні Херсонщини.
На той час він очолював зведене угруповання, до якого входили 4 тактичні групи, загін спецпризначення та оперативний підрозділ Росгвардії.
На початку окупації Херсону за наказом Спиридонова російські окупанти силою розганяли мирні акції протесту в центрі міста. Озброєні військові викрадали мітингувальників, відвозили їх до тюрем і катували.
Перед звільненням правобережжя Херсонщини російський генерал-полковник утік до РФ, де за свої воєнні злочини отримав підвищення.
В Україні його визнали винним у злочинах агресії та заочно засудили до 15 років увʼязнення.