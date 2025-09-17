Новини

Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Які пункти вона передбачає

Ірина Перепечко
Верховна Рада 17 вересня ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Рішення підтримали 295 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Україна і Велика Британія 16 січня підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Основні положення угоди передбачають:

За цією угодою Велика Британія розширить внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн — членів НАТО. Крім того, передбачене нарощування співпраці у сфері далекобійного озброєння, а також інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії.