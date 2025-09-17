Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Які пункти вона передбачає
- Ірина Перепечко
-
Верховна Рада 17 вересня ратифікувала Угоду про сторічне партнерство з Великою Британією. Рішення підтримали 295 депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Україна і Велика Британія 16 січня підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових звʼязків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
Основні положення угоди передбачають:
- поглиблення оборонного співробітництва;
- зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО;
- побудову партнерства у сфері морської безпеки;
- посилення економічного та торговельного співробітництва;
- посилення співпраці у сфері енергетики, клімату і переходу до чистої енергії;
- посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності;
- протидію іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням;
- зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій;
- співпрацю в соціокультурних сферах, таких як права людини, гендерна рівність, соціальна інтеграція, соціальний захист тощо;
- співробітництво з питань міграції.
За цією угодою Велика Британія розширить внесок у підготовку спеціалістів для української бойової авіації й допомагатиме з постачанням літаків, які перебувають на озброєнні країн — членів НАТО. Крім того, передбачене нарощування співпраці у сфері далекобійного озброєння, а також інвестицій в українське оборонне виробництво, зокрема дронів та артилерії.