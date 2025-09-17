В Україні зʼявиться Офіс військового омбудсмана — Рада підтримала відповідний законопроєкт

Новини

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 13266, який визначає правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмана.

Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Рішення підтримали 283 депутати.

Згідно з документом, військового омбудсмана призначатиме президент України строком на пʼять років. Одна і та сама людина не зможе обіймати посаду більш ніж на два строки підряд.

Військовим омбудсманом може стати громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), вільно володіє державною мовою та протягом останніх пʼяти років перед призначенням проживає в Україні.

Документ також затверджує порядок утворення Офісу військового омбудсмана та встановлює порядок подання і розгляду скарг та проведення перевірок.