Росія атакувала Україну ракетами двох типів, а ще понад 170 дронами. Як спрацювала ППО

Новини

У ніч на 17 вересня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М»/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300, а ще 172 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракети росіяни запустили з Ростовської та Курської областей РФ. Безпілотники — з території тимчасово окупованого Криму, ще з таких російських напрямків, як Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Із загальної кількості запущених дронів понад 100 були Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

ППО знешкодила 136 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Ракети та 36 ударних БпЛА влучили у 13 місцях.