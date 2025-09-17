РФ била по підстанціях «Укрзалізниці», які живлять залізничну мережу. Як змінився рух потягів через атаку

Новини

У ніч проти 17 вересня російська армія атакувала і намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу «Укрзалізниці». Через це затримуються поїзди Одеського та Дніпровського напрямку.

Про наслідки російського обстрілу повідомляє «Укрзалізниця» та віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Серед пасажирів і залізничників немає постраждалих. Диспетчери «Укрзалізниці» зупиняли потяги на безпечній відстані, а працівників відвели в укриття.

«Такі удари мають чітку мету — ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку», — написав Олексій Кулеба.

Станом на 08:00 26 поїздів через атаку слідують із затримкою в понад годину. Повний перелік затримок можна знайти тут.

Частина рейсів прямує зміненими маршрутами, «Укрзалізниця» вже задіяла 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та звʼязку, поїзди все одно пропускають у резервному форматі, щоб скорочувати затримки.

Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, «Укрзалізниця» на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення.

У приміському сполученні також будуть затримки, крім того, скасували 5 ранкових рейсів, які неможливо виконати: