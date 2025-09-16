Рада ухвалила закон про створення двох вищих адміністративних судів

Новини

Верховна Рада ухвалила закон № 13302 про утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів у Києві.

Рішення підтримали 239 депутатів.

Закон передбачає створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Новостворені суди матимуть загальнонаціональну підсудність. Це означає, що вони займатимуться справами проти вищих органів влади — Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Протягом місяця Вища кваліфікаційна комісія суддів має оголосити конкурс на посади суддів.

Для перевірки доброчесності та компетентності кандидатів створять експертну раду. Це має стати додатковим запобіжником при відборі.